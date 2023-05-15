Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие ВС РФ посредством российской артиллерии уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что координаты обнаруженной точки были переданы военнослужащим отдельного стрелкового полка. На видео видно, как бойцы точным ударом поразили цель, в результате попадания склад националистов ВСУ детонировал.

Также стало известно, что российские военные заняли главенствующие высотки в Артемовске. Такими темпами скоро будет завершено освобождение города, что сейчас является очень важным вопросом.

При этом в некоторых местах региона все еще наблюдается активация украинских боевиков, однако ВС РФ держат ситуацию под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ жалуются на российские танки в Артемовске. Боевая техника ВС РФ снится националистам Украины в кошмарах.