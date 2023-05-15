Песков назвал уткой сообщения СМИ о предложении Пригожина ВСУ сдать позиции ВС РФ
Песков: сообщения СМИ о предложении Пригожина украинской разведке похожи на газетную утку
Фото: www.globallookpress.com / Luis Lima Jr; 5-tv.ru
Такую информацию распространили американские издания.
Американские СМИ распространили информацию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы предлагал киевскому режиму данные о позициях Вооруженных сил России. Такие сообщения пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал «очередными утками».
«К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал представитель Кремля.
Прежде Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» получит необходимое количество техники и боеприпасов для завершения штурма Артемовска.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.
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