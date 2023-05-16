Верная боевая подруга: как собака Альба помогает российским бойцам защищать Донбасс

Военнослужащие шутят, что порода четвероногой — Луганская фронтовая.

Собака по кличке Альба помогла российским бойцам обнаружить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные подобрали ее еще четырехмесячным щенком — голодную и истощенную. Сейчас Альбе уже один год, и она помогает расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», поделились в Минобороны России.

Российские бойцы рассказывают, что собака стала для них не только другом, но и соратником. Животное служит в батарее вот уже семь месяцев и не покидает товарищей, как верная боевая подруга.

«Однажды посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли», — рассказывают военнослужащие.

И такой случай далеко не единственный. Альба уже много раз выручала расчеты «Ураганов». Военные РФ даже шутят, что порода собаки — Луганская фронтовая.

Четвероногий помощник выходит на службу каждый день: забирается на возвышенность и контролирует, что происходит на территории вокруг. С таким бойцом солдатам намного спокойней живется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случайные прохожие спасли собаку, которая сутки тонула в мазуте.