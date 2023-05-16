Верная боевая подруга: как собака Альба помогает российским бойцам защищать Донбасс
Собака Альба помогла российским бойцам обнаружить украинскую технику
Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Anabel Del Valle; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие шутят, что порода четвероногой — Луганская фронтовая.
Собака по кличке Альба помогла российским бойцам обнаружить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные подобрали ее еще четырехмесячным щенком — голодную и истощенную. Сейчас Альбе уже один год, и она помогает расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», поделились в Минобороны России.
Российские бойцы рассказывают, что собака стала для них не только другом, но и соратником. Животное служит в батарее вот уже семь месяцев и не покидает товарищей, как верная боевая подруга.
«Однажды посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли», — рассказывают военнослужащие.
И такой случай далеко не единственный. Альба уже много раз выручала расчеты «Ураганов». Военные РФ даже шутят, что порода собаки — Луганская фронтовая.
Четвероногий помощник выходит на службу каждый день: забирается на возвышенность и контролирует, что происходит на территории вокруг. С таким бойцом солдатам намного спокойней живется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случайные прохожие спасли собаку, которая сутки тонула в мазуте.
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