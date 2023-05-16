Российская ПВО за сутки перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
Устрашающие ракеты Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали власти Великобритании.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow в зоне спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
О поставках Украине дальнобойных ракет от Великобритании стало известно недавно. Крылатые ракеты большой дальности способны атаковать на расстоянии до 450 километров, их трудно обнаружить системами ПВО на малой высоте, а при подлете к цели они набирают высоту и атакуют цель, когда она наиболее уязвима.
Однако российская ПВО успешно справляется с новым видом вражеского оружия. Попопытка боевиков ударить новыми ракетами по территории Луганска провалилась — Storm Shadow была беспощадно уничтожена системой противовоздушной обороны. Жертв удалось избежать.
Также в Херсонской области российские войска уничтожили три противорадиолокационные ракеты HARM, семь реактивных снарядов HIMARS и 22 дрона.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия окажет военную помощь самопровозглашенным республикам, которые на протяжении длительного времени страдали от обстрелов со стороны Украины. В последнее время мирные жители слишком часто подвергались опасности, а с агрессией киевского режима стало невозможно бороться дипломатическим путем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем РФ ответит на дальнобойные ракеты, поставляемые Киеву.
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