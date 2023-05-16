Скрипач Петр Лундстрем посетил пункт отбора на военную службу по контракту
Музыкант отметил качественную работу центра и поддержал будущих защитников Родины.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на контрактную службу. Единый центр в Москве принимает добровольцев, изъявивших желание встать на защиту Родины.
Музыкант остался под впечатлением от количества будущих военнослужащих. По его словам, такое внушительное скопление добровольцев вселяет надежду и успокаивает. В пункте отбора даже образовались очереди, но это никак не стопорит работу центра.
«Весь этот поток распределен совершенно равномерно по всем трем этажам, и сразу видно, что процесс движется системно», — отметил Лундстрем.
Пункт отбора открылся 3 апреля и работает без выходных. Всю информацию желающие могут получить по телефону горячей линии 177.
Каждый контрактник пройдет специальную подготовку на полигонах Подмосковья. При заключении контракта гарантирована выплата в 50 тысяч рублей ежемесячно. Военный контракт более чем на год обеспечивает единовременную выплату в 195 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетил певец Стас Пьеха.
- 16 мая
- Прикрывают друг друга: как работают танкисты армии России в зоне СВО
- 16 мая
- Западные СМИ сообщили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России
- 16 мая
- Президент ЮАР Рамафоса предложил Путину и Зеленскому мирную инициативу
- 16 мая
- «Обычная утка»: Песков прокомментировал запрет на увольнение для чиновников
- 16 мая
- Российская ПВО за сутки перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
- 16 мая
- Авиация ВС РФ разрушила путепровод, по которому ВСУ доставляли подкрепления в Артемовск
- 16 мая
- Российская авиация в ДНР сбила украинские самолеты Су-24 и Су-25
- 16 мая
- Российский «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве
- 16 мая
- Военные РФ десять часов отбивались от ВСУ из запертого танка
- 16 мая
- В Бундестаге исключили поставку немецких истребителей Киеву
Читайте также
32%
1.90 86.09
1.84
Нашли ошибку?