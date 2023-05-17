В ЛНР сообщили о стягивании боевиков ВСУ вокруг Артемовска
Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ стягивают силы в район Артемовска
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
Ожесточенные бои за город продолжаются, российские войска уверенно движутся вперед.
Украинские войска стягивают силы в населенные пункты рядом с Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Отмечено, что на участке местности Миньковка — Часов Яр по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — приводит его слова РИА Новости.
Марочко отметил, что ВСУ регулярно подтягивают силы на вышеуказанные территории, однако постоянно терпят поражения и несут много потерь. Из-за этого число войск всегда остается примерно на одном уровне.
Накануне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Артемовске ситуация остается напряженной. При этом российские войска продолжают двигаться вперед. ВС РФ взяла под контроль уже несколько укрепрайонов украинской армии на авдеевском направлении. Теперь бойцы России двигаются в сторону населенного пункта Первомайское.
При этом Пушилин отмечал, что самые активные действия противника происходят в стороне Артемовска. Этот регион сейчас превратился в огромную проблему для Украины и потому она направила туда «достаточно серьезные резервы».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация ВС РФ разрушила путепровод, по которому ВСУ доставляли подкрепления в Артемовск.
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