Авиация ВС РФ разрушила путепровод, по которому ВСУ доставляли подкрепления в Артемовск
Минобороны РФ: на донецком направлении разрушен путепровод для переброски подкреплений в Артемовск
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В оборонном ведомстве сообщили об успехах армии за сутки.
На донецком направлении авиационном ударом был разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
По его словам, это произошло в районе населенного пункта Красное. Именно там сложилась самая сложная обстановка: подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера», — говорит Конашенков.
По тому же направлению штурмовые отряды за прошедшие сутки продолжали вести наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Также были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ перехватили ракету Storm Shadow в зоне СВО.
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