Бессилие перед стихией: почему «Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13

«Формула-1» отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды

Бессилие перед стихией: почему «Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Власти приняли такое решение, чтобы не давить на экстренные службы.

Этап Гран-при в Имоле в Италии был отменен из-за непогоды, которая накрыла всю область. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

«Невозможно провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что было бы несправедливо в это непростое время оказывать дополнительное давление на местные власти и экстренные службы.

К слову, данное решение принимали вместе руководство гонок, власти региона и местные министры. Между тем гоночная трасса в настоящее время находится под водой из-за сильных ливней, которые также привели к выходу из берегов 14 рек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как болельщики Croatia Rally 2023 пустились в рукопашную за первое место в ряду.

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