«Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 890

Al Binaa: стратегия РФ сломала хребет НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ

«Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Военные РФ окончательно и бесповоротно устранили возможность любого контрнаступления.

Стратегия армии России на Украине настолько хороша, что позволила не только освободить территории, но и исключить возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.

По его словам, у российских военных уникальная стратегия, когда участок делится на несколько секторов, которые находятся в окружении военных, а после проводится операция по их освобождению. То есть, по мнению эксперта, военные армии РФ буквально заманивают оружие НАТО и технику в эти сектора и уничтожают.

Особенно он выделил уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом.

«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения „контрнаступления“, которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве», — заключил Садык аль-Хусейни.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР.

Тема:
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