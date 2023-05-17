«Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине
Al Binaa: стратегия РФ сломала хребет НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ
Фото: © РИА Новости
Военные РФ окончательно и бесповоротно устранили возможность любого контрнаступления.
Стратегия армии России на Украине настолько хороша, что позволила не только освободить территории, но и исключить возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.
По его словам, у российских военных уникальная стратегия, когда участок делится на несколько секторов, которые находятся в окружении военных, а после проводится операция по их освобождению. То есть, по мнению эксперта, военные армии РФ буквально заманивают оружие НАТО и технику в эти сектора и уничтожают.
Особенно он выделил уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом.
«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения „контрнаступления“, которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве», — заключил Садык аль-Хусейни.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
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