Метание мин: как российские артиллеристы разносят позиции ВСУ

Националисты пытаются отвечать, но бьют, в основном, на ощупь.

И если работа стратегической авиации — вещь точечная, то минометные расчеты по всей длине фронта не смолкают ни на минуту. Хотя кое-что общее все же есть: артиллерия — это не просто покрытие снарядами площади, а настоящая математика, и иногда даже шахматная партия. В этом убедился корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«Сейчас наши бойцы выжидают 30-секундный интервал, чтобы нанести новый удар, чтобы украинские боевики начали движение — и более точно положить мину в цель», — рассказывает журналист.

Первая мина — пристрелочная. Ложится рядом с укрепленной позицией националистов. Следующая уже идет в цель. По данным разведки — здесь расположена пулеметная точка ВСУ.

«Выстрел!» — отдает приказ командир российским бойцам.

В ту же минуту звучит команда: «В укрытие». В небе заметили подозрительный объект.

«Маскируемся, личный состав в укрытие», — говорит российский военнослужащий.

«Вот только что был звук прилета, это украинская артиллерия отвечает на шесть мин, которые отправили наши артиллеристы. Бьют, как парни говорят, наобум. Цель они толком не знают, и приблизительно в этом направлении стараются хоть что-то поразить», — рассказывает журналист.

Но артиллерия — это не просто бездумное насыпание снарядов по площади, как и поступают украинские боевики. Это, прежде всего, математика.

«Надо высчитывать координаты противника, знать свои координаты, знать расстояние до цели, все это посчитать и передать команду — какие цифры вводить в прицел», — рассказывает командир расчета с позывным «Мороз».

Как и в этом случае — минометчики дождались скопления той самой силы противника и послали 120-миллиметровую мину точно в укрытие. На секунду снаряд оставляет тень на земле — потом разрыв. И снова — работа, перед выстрелом бойцы стараются как можно ниже пригнуться, чтобы хоть как-то избежать последствий выхода мины. Причем наушники минометчики практически не используют.

«Плохо слышно вражеский выход, можно не услышать и пропустить. Лучше так — погромче, но слышно», — рассказывает российский боец.

Цель уничтожена, позиция украинских боевиков разобрана почти подчистую, и они бросают свои укрепления. Бегут. Хорошо, хоть забирают раненых, что случается не часто. Минометчики ждут новых координат.

«Добраться до позиций артиллеристов — это одно, а вот выбраться с позиций артиллеристов после удачной стрельбы — это совсем другое. По правую сторону слышны прилеты, укр артиллерия проснулась и пытается прощупать наши позиции», — рассказывает журналист.