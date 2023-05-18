«Разговаривать нечего»: в офисе Зеленского сделали громкое заявление в адрес России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 156

Подоляк: на Украине теперь ненавидят Россию

«Разговаривать нечего»: в офисе Зеленского сделали громкое заявление в адрес России

Фото: Кряжев Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Там заявили, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.

На Украине ненавидят Россию, заявил в своем Twitter-аккаунте советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Этим он прокомментировал выступление России на экстренном заседании ООН, где политика Украины в отношении Москвы была названа «риторикой ненависти».

«Да с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков», — написал Подоляк, обращаясь к россиянам.

Также он добавил, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему следующие пять месяцев будут решающими для Украины.

Тема:
Спецоперация
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