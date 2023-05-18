Ставка сыграла: контрнаступление ВСУ сорвано рискованным планом российской армии

Украинская армия просто стянула к фронту все что можно и ждала команды наступать. Что пошло не так?

Обещанное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвано из-за рискованного плана российской армии. У командования появился новый прием — модернизация старых бомб ФАБ-500. О ситуации в зоне боевых действий рассказал военкор KP.RU Александр Коц.

Так, к старым бомбам приделали систему наведения и крылья, чтобы бить ими вглубь территории врага, не попадая в радары ПВО. Также российское командование стало уничтожать западное оружие противника до его подхода к зоне активных боевых действий.

«Мне кажется, что была задумка, несмотря на риск, подождать, пока противник начнет накапливать и группировать войска и технику перед наступлением», — высказался военкор.

Ставка сыграла. Практически ежедневно российские войска уничтожают склады с оружием и боеприпасами врага, не давая начать то самое контрнаступление.

И, наконец, падение «чудо-оружия» украинской армии ЗРК Patriot. Возместить такие потери в вооружении у Киева просто нет возможности, а значит и наступать сейчас бессмысленно.

Украинская армия просто стянула к фронту все что можно и ждала команды наступать. А войска РФ сдвинули сроки этого наступления своими ударами.

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