Донецк вновь подвергся обстрелу со сторону ВСУ — кадры последствий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 45

Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Этой ночью в городе неспокойно.

Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Этой ночью они обстреляли Донецк, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК), обстрел был зафиксирован в 01:10. Украинские боевики выпустили по Ворошиловскому району города восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

На месте находится корреспондент «Известий» Евгений Быковский, он показал последствия удара. Националисты били по жилым кварталам. На кадрах видно, что прилет пришелся на здание, его фасад серьезно пострадал. Также от осколков пострадало здание магазина и асфальтовое покрытие. О пострадавших сведений нет.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru показывал последствия предыдущего обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Тема:
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