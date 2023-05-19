Небензя назвал главную цель Запада на Украине: «Далеко не моральные принципы»

По мнению дипломата, в поддержке киевского режима со стороны западных стран нет гуманизма — только холодный расчет.

Страны Запада, финансирующие Вооруженные силы Украины (ВСУ) и поставляющие киевскому режиму вооружение, вовсе не поддерживают страну и не сострадают ей. Главная цель такой политики — победить Россию. Чужими силами и на чужой территории, прикрывшись украинцами. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Цели „коллективного Запада“ очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт до последнего украинца в стремлении нанести России стратегическое поражение», — сказал дипломат.

Как отметил Небензя, в основе всего лежит «стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила». По его словам, на снабжение Украины вооружением уходят миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков. Все эти деньги оседают на счетах западного военно-промышленного комплекса.

Постпред РФ при ООН напомнил, что в декабре минувшего года Соединенные Штаты выделили 48 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Недавно власти страны объявили, что потратят на эти цели еще 1,2 миллиарда. По подсчетам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюзом на Киев потрачено 16 миллиардов евро.

«Боррель предложил выделить 3,5 миллиарда евро на дополнительное финансирование „Европейского фонда мира“, средства которого используются для оплаты военных поставок Украине. Пора бы уже назвать вещи своими именами и переименовать „Европейский фонд мира“ в Европейский фонд войны», — сказал Небензя.

Дипломат добавил, что Еврокомиссия намерена потратить дополнительные полтора миллиарда евро на производство боеприпасов. Германия планирует поддержать киевский режим тратами в 2,7 миллиарда евро — на боевые машины, танки, зенитные системы и ракеты, беспилотники. Страны НАТО обогатили ВСУ на 65 миллиардов евро, в то время как на продовольственную безопасность потратили 18 миллиардов. Таковы приоритеты.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему президент Украины Владимир Зеленский не хочет договариваться с Россией о мире.