Огневое поражение: как российские «Ураганы» разносят позиции ВСУ
Корреспондент «Известий» показал работу расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru
Реактивные системы приводят в страх украинских боевиков.
Над прекращением обстрелов столицы ДНР работают военнослужащие группировки «Восток». За прошедшие сутки, как рассказали в Минобороны РФ, в районе Угледара им удалось уничтожить несколько единиц артиллерийских орудий и полторы сотни бойцов ВСУ. Большой вклад вносят расчеты реактивных систем «Ураган». Их работу увидел корреспондент «Известий» Даниил Левин.
Реактивную систему в ста метрах среди деревьев даже не сразу разглядишь. Но как только раздается команда огонь — мощный «Ураган» показывает свой характер!
Длина этой боевой машины — десять метров. Вес — двадцать тонн, поэтому расчет старается работать быстро. И сразу же покинуть огневую позицию, чтобы остаться незамеченным для противника и спокойно уйти в укрытие.
«После работы по цели мы уходим вот в такую перекрытую щель. Здесь спокойно может человек шесть разместиться. Если ударными темпами не спать, то дня за четыре, за три, в принципе, можно ее оборудовать!» — рассказывает командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Апостол»
Прямо сейчас укрытие ищет противник, это южно-донецкое направление в районе Угледара. Всполохи разрывающихся снарядов — результат работы батареи сразу из трёх машин.
«Корректирует артиллеристов разведчики. Они находятся в отдалении и, самое главное, точно сразу говорят о попаданиях и о том, как изменить направление стрельбы», — рассказывает журналист.
Уточненные данные принимает наводчик расчета. Его место — прямо на вращающейся платформе «Урагана». При помощи буссоли определяет новые координаты!
«У нас цели в основном 80% — это артиллерия противника, дальность у нас позволяет работать. Поэтому нас — нашу батарею — применяют для контрбатарейной борьбы. И 20% примерно где-то — это различные цели. Пехота укрытая, открытая; техника в районах сосредоточения, на марше, на выдвижении», — рассказывает командир артиллерийской батареи ВВО с позывным «Иртыш».
Дальность, действительно, позволяет работать! Система точно бьет на расстоянии до тридцати пяти километров. А площадь поражения при залпе — 42 гектара. Это примерно как 60 футбольных полей.
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