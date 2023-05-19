Проблемы с ВПК делают лето «не очень томным» для США и Украины
Военный эксперт Шурыгин: бурного роста ВПК в странах НАТО не наблюдается
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Shanae Garrett
Военный эксперт считает, что американцы хитрят, потому что закупают оружие, которое потом у них должна купить Европа.
Запад не спешит запускать на полную мощность свой военно-промышленных комплекс (ВПК) на фоне того, что стало известно о том, что сроки громкого и разрекламированного киевским режимом контрнаступления отсрочены. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин изданию ИА SM-News.
Такое мнение озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин, который прежде оценил боевое ядро ВСУ для наступления в 60 тысяч бойцов. Аналитик не видит бурного роста ВПК в странах НАТО на фоне обещания поддерживать Украину в «войне до последнего украинца».
Шурыгин рассказал, что все идет очень вяло. По боеприпасам они пытаются по-максимуму задействовать не только себя, сколько своих партнеров.
«Пытаться закупать Украине якобы под нужды НАТО, а свои не давать. Пытаться разворачивать новые заводы, например, в Болгарии. Но такого дружного оживления и роста ВПК я, например, не вижу пока», — ответил эксперт.
Как он считает, в лучшем случае идут контракты.
Шурыгин отмечает, что американцы ведут себя очень хитро. Они начинают проводить закупки под то, что потом должна закупать у них Европа.
«У нас оружие очень сложное, очень дорогое. F-16 мы больше не производим. Есть F-35 и всякое другое. А это все денег стоит. Та же Польша ждет, а ей говорят: давайте-ка, заключайте контракты, покупайте», — подчеркнул Шурыгин.
Такой расклад, по словам военного, делает лето «не очень томным», но не только для американцев, но и для украинцев.
Ранее 5-tv.ru назвал главный страх Запада в конфликте на Украине.
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