«Считаю очевидным»: экс-главком НАТО в Европе назвал главный страх Запада в конфликте на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35

Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы РФ

«Считаю очевидным»: экс-главком НАТО в Европе назвал главный страх Запада в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Тема:
Спецоперация

Западные страны продолжают поставки оружия Киеву, но при этом считают это недостаточным.

Западные страны дают Украине достаточно вооружения и средств, чтобы не потерпеть поражение. Однако этого недостаточно, считает генерал ВВС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Он пояснил, что в случае победы Киева возрастает риск ядерной эскалации, в связи с чем российский лидер Владимир Путин продвигает риторику, сдерживающую военную поддержку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — подчеркнул отставной генерал в интервью телеканалу ABC Action News.

О начале специальной военной операции объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Главы регионов обратились за помощью к России. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому наша страна решила оказать военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США подталкивают Украину к контрнаступлению. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киеву уже передали все необходимое вооружение.

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