«Свяжемся»: Путин пообещал помочь бойцу из Донбасса Рафи Джабару, потерявшему ноги
Доброволец из Ростова рассказал о своем доблестном служении Родине.
Фото, видео: © РИА Новости / Барыбина Татьяна; 5-tv.ru
Российский президент Владимир Путин во время совещания Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции пообещал помочь Рафи Джабару, который получил минновзрывную травму в 2017 году на Донбассе.
«Мы терпели лишения, несли потери. Но не имели права отстреливаться ни при каких обстоятельствах. Многие наши потери до сих пор не учтены, не вписаны в общий норматив потерь», — рассказал Джабар.
Рафи Джабар.
Доброволец — известная личность, уникальная своей биографией. Уроженец Афганистана проживал в Ростове и с 2014 года решил пойти ополченцем на Донбасс, где лишился обеих ног.
«Что касается реабилитации, то давайте мы с вами отдельно поговорим, свяжемся и обсудим так же, как и по некоторым вопросам дальнейшей работы», — ответил Владимир Владимирович Джабару после того, как тот рассказал о своей истории преданного служения Отечеству.
Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Путин назвал противников России «недоумками».
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