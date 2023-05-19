«Свяжемся»: Путин пообещал помочь бойцу из Донбасса Рафи Джабару, потерявшему ноги

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 88

Доброволец из Ростова рассказал о своем доблестном служении Родине.

Фото, видео: © РИА Новости / Барыбина Татьяна; 5-tv.ru

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Тема:
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Российский президент Владимир Путин во время совещания Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции пообещал помочь Рафи Джабару, который получил минновзрывную травму в 2017 году на Донбассе.

«Мы терпели лишения, несли потери. Но не имели права отстреливаться ни при каких обстоятельствах. Многие наши потери до сих пор не учтены, не вписаны в общий норматив потерь», — рассказал Джабар.

Рафи ДжабарРафи Джабар. Фото: Instagram* / rafidzhabar

Доброволец — известная личность, уникальная своей биографией. Уроженец Афганистана проживал в Ростове и с 2014 года решил пойти ополченцем на Донбасс, где лишился обеих ног.

«Что касается реабилитации, то давайте мы с вами отдельно поговорим, свяжемся и обсудим так же, как и по некоторым вопросам дальнейшей работы», — ответил Владимир Владимирович Джабару после того, как тот рассказал о своей истории преданного служения Отечеству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Путин назвал противников России «недоумками».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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