Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО

А следующая история о небывалой силе духа и мужестве. Василий Озеров — пенсионер из Липецка. В автокатастрофе он лишился ноги. И вот сейчас мужчина хочет поехать в зону спецоперации на тракторе, который сделал сам. И все ради того, чтобы увидеть единственного сына, который находится на передовой.

Сын пенсионера имел бронь по уходу за инвалидом, но все равно пошел служить добровольцем.

«У него бронь была. Он же за мной ухаживал. Сказал: „Пап, я не могу. Ты сможешь?“ Говорю: „Сын, конечно. Если тебе это надо“. Дабы быть мужиком, а не сопляком, которые прячутся», — рассказывает пенсионер.

К сыну Василий Озеров поедет не с пустыми руками. Для него и его сослуживцев пенсионер закатал 400 банок тушенки из курицы и свинины. А еще приготовил рыбные консервы и купил ведро конфет.