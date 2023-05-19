Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО
Доставить подарки мужчина собирается на самодельном тракторе.
Фото, видео: 5-tv.ru
А следующая история о небывалой силе духа и мужестве. Василий Озеров — пенсионер из Липецка. В автокатастрофе он лишился ноги. И вот сейчас мужчина хочет поехать в зону спецоперации на тракторе, который сделал сам. И все ради того, чтобы увидеть единственного сына, который находится на передовой.
Сын пенсионера имел бронь по уходу за инвалидом, но все равно пошел служить добровольцем.
«У него бронь была. Он же за мной ухаживал. Сказал: „Пап, я не могу. Ты сможешь?“ Говорю: „Сын, конечно. Если тебе это надо“. Дабы быть мужиком, а не сопляком, которые прячутся», — рассказывает пенсионер.
К сыну Василий Озеров поедет не с пустыми руками. Для него и его сослуживцев пенсионер закатал 400 банок тушенки из курицы и свинины. А еще приготовил рыбные консервы и купил ведро конфет.
- 19 мая
- На окраине Мариуполя раздался взрыв
- 19 мая
- Работают даже ночью: как идет восстановление Мариуполя
- 19 мая
- Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве
- 19 мая
- «Все, кто на передовой — все и есть герои»: Путин отметил отвагу бойцов СВО
- 19 мая
- «Хочу поклониться в ноги»: Левкин рассказал об их с женой концертах для военных
- 19 мая
- Проблемы с ВПК делают лето «не очень томным» для США и Украины
- 19 мая
- Уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники под Мервичи
- 19 мая
- Хотел узнать, как будет смотреться тату: ВСУ вырезали пленному солдату крест на груди
- 19 мая
- ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине
- 19 мая
- «Очень ужасное лето»: Киев жестоко поплатится за контрнаступление
Читайте также
58%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?