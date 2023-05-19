На окраине Мариуполя раздался взрыв

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 100 0

В городе сработала система ПВО.

На окраине Мариуполя раздался взрыв

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Atia Darwish apaimages

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Взрыв прогремел на окраине Мариуполя. Как сообщил 5-tv.ru источник в местной администрации, снаряд попал в здание.

В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По сообщениям очевидцев, после взрыва последовало возгорание. О разрушениях и пострадавших сведений нет.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

В прошлом году Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы».

Ранее, писал 5-tv.ru, власти ДНР раскрыли дальнейшую судьбу «Азовстали».

Тема:
Спецоперация
19 мая
Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО
19 мая
Работают даже ночью: как идет восстановление Мариуполя
19 мая
Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве
19 мая
«Все, кто на передовой — все и есть герои»: Путин отметил отвагу бойцов СВО
19 мая
«Хочу поклониться в ноги»: Левкин рассказал об их с женой концертах для военных
19 мая
Проблемы с ВПК делают лето «не очень томным» для США и Украины
19 мая
Уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники под Мервичи
19 мая
Хотел узнать, как будет смотреться тату: ВСУ вырезали пленному солдату крест на груди
19 мая
ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине
19 мая
«Очень ужасное лето»: Киев жестоко поплатится за контрнаступление
+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

23:59
Ксения Бородина рассекретила новый роман: «Я сделала свой выбор!»
23:47
Передумали? Стало известно о планах США и их союзников передать Киеву истребители F-16
23:29
Не по возрасту: в РФ предложили маркировать похожие на игрушки сувениры знаком «14+»
23:16
Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО
23:08
На окраине Мариуполя раздался взрыв
22:54
Право выбора: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания детей

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
«Скоро поймут»: что грозит Польше после взрыва склада снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023