«Короли воздуха» громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские летчики прикрывают наши подразделения круглосуточно и могут поразить противника в любых погодных условиях.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС России в ходе СВО.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Летчики занимаются воздушным патрулированием и прикрывают российские подразделения в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.
Также Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО). Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оружие применяют в зоне СВО российские военные.
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