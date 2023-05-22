«Короли воздуха» громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 219 0

Российские летчики прикрывают наши подразделения круглосуточно и могут поразить противника в любых погодных условиях.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны России опубликовало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС России в ходе СВО.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Летчики занимаются воздушным патрулированием и прикрывают российские подразделения в любое время суток и любых метеорологических условиях. 

Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

Также Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО). Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оружие применяют в зоне СВО российские военные.

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