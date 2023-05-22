Военкоры сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ в Днепропетровске

После обстрела в городе было видно зарево от пожара.

ВС РФ нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Отмечается, что для атаки использовались ракеты Х-101, Х-22, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». Удар наносился в несколько волн. После завершения обстрела в городе было видно зарево от пожара.

Также, по информации военкоров, ВС РФ нанесли удары по целям в Харькове, Запорожье и Николаевской области. Официальных комментариев на момент написания новости не поступало.

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