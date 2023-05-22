Военкоры сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ в Днепропетровске

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 137 0

РВ: Россия нанесла комбинированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске

Военкоры сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ в Днепропетровске

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

После обстрела в городе было видно зарево от пожара.

ВС РФ нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Отмечается, что для атаки использовались ракеты Х-101, Х-22, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». Удар наносился в несколько волн. После завершения обстрела в городе было видно зарево от пожара.

Также, по информации военкоров, ВС РФ нанесли удары по целям в Харькове, Запорожье и Николаевской области. Официальных комментариев на момент написания новости не поступало.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что репутация американских истребителей F-16 может сильно упасть, если Украина задействует их в ходе боевых действий. Эксперты уверены, что Россия будет массово сбивать западные самолеты.

Тема:
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