Военкоры сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ в Днепропетровске
РВ: Россия нанесла комбинированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
После обстрела в городе было видно зарево от пожара.
ВС РФ нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Отмечается, что для атаки использовались ракеты Х-101, Х-22, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». Удар наносился в несколько волн. После завершения обстрела в городе было видно зарево от пожара.
Также, по информации военкоров, ВС РФ нанесли удары по целям в Харькове, Запорожье и Николаевской области. Официальных комментариев на момент написания новости не поступало.
Крупная победа России: реакция мировых СМИ на освобождение Артемовска
Ранее 5-tv.ru сообщал, что репутация американских истребителей F-16 может сильно упасть, если Украина задействует их в ходе боевых действий. Эксперты уверены, что Россия будет массово сбивать западные самолеты.
- 22 мая
- Пленный боевик «Азова»* признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе
- 22 мая
- «Короли воздуха» громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 мая
- Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Артемовска и Хиросимы
- 21 мая
- «Никаких танцев!» — в центре Москвы на оператора напали за съемку «разврата»
- 21 мая
- «Знаем их статус»: Джо Байден раскрыл детали возможного наступления ВСУ
- 21 мая
- Два первых уголовных дела боевиков «Азова»* рассмотрят в суде РФ
- 21 мая
- Город Токмак обесточен из-за обстрела ВСУ
- 21 мая
- Защитники Донбасса ликвидировали пять украинских ДРГ на купянском направлении
- 21 мая
- ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
- 21 мая
- ВСУ пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР с помощью САУ Caesar
Читайте также
93%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?