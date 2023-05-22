Посол Антонов пригрозил США мерами за удары ВСУ по Крыму: мало не покажется

Вашингтон, по мнению дипломата, не нацелен на завершение украинского конфликта.

Одобрение Соединенными Штатами украинских ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности американской стороны в мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат добавил, что удары по полуострову рассматриваются Москвой как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. И США должны отдавать себе отчет в том, что на их действия могут последовать ответные меры.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не против ударов американским оружием по Крыму, но пока не позволяет ВСУ атаковать с помощью западной техники российскую территорию. То есть, полуостров они считают до сих пор украинским и на этом основании разрешают его бомбить.