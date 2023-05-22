Посол Антонов пригрозил США мерами за удары ВСУ по Крыму: мало не покажется

Эфирная новость 203 0

Анатолий Антонов предостерег США от одобрения ударов ВСУ по Крыму

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вашингтон, по мнению дипломата, не нацелен на завершение украинского конфликта.

Одобрение Соединенными Штатами украинских ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности американской стороны в мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат добавил, что удары по полуострову рассматриваются Москвой как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. И США должны отдавать себе отчет в том, что на их действия могут последовать ответные меры.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не против ударов американским оружием по Крыму, но пока не позволяет ВСУ атаковать с помощью западной техники российскую территорию. То есть, полуостров они считают до сих пор украинским и на этом основании разрешают его бомбить.

Тема:
Спецоперация
22 мая
В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование
22 мая
Военкоры сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ в Днепропетровске
22 мая
Пленный боевик «Азова»* признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе
22 мая
«Короли воздуха» громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
22 мая
Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Артемовска и Хиросимы
21 мая
«Никаких танцев!» — в центре Москвы на оператора напали за съемку «разврата»
21 мая
«Знаем их статус»: Джо Байден раскрыл детали возможного наступления ВСУ
21 мая
Два первых уголовных дела боевиков «Азова»* рассмотрят в суде РФ
21 мая
Город Токмак обесточен из-за обстрела ВСУ
21 мая
Защитники Донбасса ликвидировали пять украинских ДРГ на купянском направлении
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

13:20
ФСБ предотвратила теракт в Оренбургской области
13:18
В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование
13:16
Весь в отца: Леонид Якубович впервые показал не известного публике сына
13:04
Пашинян назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
12:49
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
12:38
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Медленно, но верно: что ждет Зеленского в «проклятую дату Украины» через год
«Симбиоз этно и рока»: SНАМАN об участии в рок-опере «Князь Владимир»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023