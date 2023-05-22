В ожидании чудо-оружия: в чем особенности ракетного комплекса «Гермес»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 328 0

Военный историк Кнутов: «Гермес» может уничтожать бронетехнику и даже комплексы ПВО

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Проект является одной из самых интересных и самых сложных разработок России. В чем же его уникальность?

Ракета «Гермес» представляет собой целый набор уникальных свойств. Главная особенность в том, что пусковые установки комплекса могут располагаться где угодно, а дальность поражения достигает 100 километров. Подробнее о новом оружии российской армии в беседе 5-tv.ru рассказал военный историк Юрий Кнутов.

«„Гермес“ предназначен для уничтожения бронетехники, скопления состава, даже комплексы ПВО можно уничтожать», — отметил эксперт.

Ракетный комплекс обладает настолько высокой мощностью, что может вывести из строя не только танк, но и весь личный состав, находящийся внутри.

«Комплекс использует комбинированную систему наведения. Голова находит цель и поражает ее. Подобных комплексов в мире на сегодняшний день нет», — отметил Кнутов.

Пока новое оружие проходит испытания и совсем скоро окажется в руках российских военных, защищающих жителей Донбасс и свою Родину в зоне боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему поставки западной техники бесполезны для ВСУ.

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