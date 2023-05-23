Бьют боевиков и снарядами, и минами: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские летчики прикрывают наши подразделения круглосуточно и могут поразить противника в любых погодных условиях.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ2» огонь ведется на дальностях в несколько десятков километров. В ходе выполнения боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
Самоходки меняют огневые позиции и укрытия часто — десятки раз в день. Почти постоянно в движении. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное — спасает жизни российских военнослужащих.
Также МО РФ показало боевую работу подвижного отряда заграждений Ивановских десантников. Разведчики обнаружили направления возможного прорыва противника, на наиболее опасные участки сразу же выдвинулись два БТР-Д с установками дистанционного минирования. Под постоянным огнем противника саперы-десантники установили минное поле, обезопасив наши обороняющиеся передовые подразделения от захода к ним во фланг украинских формирований.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оружие применяют в зоне СВО российские военные.
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