Путин: каждый участник спецоперации сражается за Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 61 0

Глава государства отметил, что сегодня солдаты на поле боя напрямую участвуют в судьбе родной страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава РФ Владимир Путин оценил стойкость вооруженных сил страны, а также отметил, что вне зависимости от национальности все они сражаются за Россию. Своим мнением он поделился во время вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Все они, вне зависимости от национальной принадлежности, сражаются за Россию», — заявил он.

Президент подчеркнул, что солдаты на поле боя напрямую участвуют в судьбе родной страны и проявляют самоотверженную готовность защищать национальные интересы. Подобное мужество и любовь к Отечеству, добавил он, всегда отличали характер русского народа.

На торжественной церемонии собрались более 30 гостей, в том числе, в Кремль были приглашены участники СВО. Путин наградил орденами мужества генерал-майора МЧС Арсена Григоряна, а также заместителя командира группы 33 отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск Росгвардии Дмитрия Распутникова.

Ожидается, что золотых звезд будет удостоен один из добровольцев — замкомандира второго отряда «Барс» Александр Колесов.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили о необходимости продолжать СВО после событий под Белгородом.

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