Стресс, жалобы и препараты: какие проблемы со здоровьем были у Петра Кучеренко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 439 0

Анна Калашникова: Петр Кучеренко пил успокоительные после смерти отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

В разгар пандемии супруг Дианы Гурцкая похоронил отца. С тех пор он жил в невыносимом стрессе. Неужели утрата так сильно подкосила его здоровье?

Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко похоронил отца во время пандемии COVID-19, что подкосило его. Об этом 5-tv.ru заявила его знакомая, актриса Анна Калашникова.

Трагедия, считает она, серьезно ударила по состоянию чиновника и он долго не мог самостоятельно справиться со стрессом. Калашникова считает, что именно смерть родителя так подкосила его.

«Стресс очень сильно сказался на его здоровье. Врачи не предсказывали какого-то, насколько я знаю, летального исхода <…> Но просто бывает такое, что человек держится-держится в стрессовой ситуации, а потом резко расслабляется, и организм дает сбои», — добавила артистка.

Знаменитость отметила, что со стороны чиновник всегда казался сильным мужчиной в расцвете сил, поэтому новость о его смерти стала шокирующей.

Калашникова предположила, что он, как и многие другие мужчины, мог не распространяться о проблемах. Однако о некоторых его жалобах артистка все же слышала.

«Он плохо спал. Я знаю, что не мог уснуть. То есть приходилось какие-то даже препараты (пить — Прим. ред.), чтобы немножко успокоить. Успокоительное, чтобы снова сон наладить», — уточнила она.

Звезда также добавила, что Кучеренко при жизни был крайне трудолюбивым, а ответственная работа накладывала на него определенное давление. Однако даже в плотном графике тот умел находить время на семью, которую безумно любил.

Кучеренко умер 20 мая, возвращаясь с Кубы вместе с российской делегацией. Ему стало плохо на борту самолета, который из-за этого пришлось посадить в Минеральных Водах.

Врачи пытались оказать чиновнику помощь, но спасти его не удалось. Будучи в браке с певицей Дианой Гурцкая, он создал Фонд помощи незрячим детям. Супруги прожили вместе 18 лет, у них есть сын, которому скоро исполнится 16 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли было спасти Петра Кучеренко.

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