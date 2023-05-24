Российский С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме

Единственное, что потребовалось от боевого расчета — это контроль работы комплекса.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Автоматический режим работы российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь» был впервые опробован в условиях спецоперации. Он сбил вражеские самолеты в зоне боевых действий без участия оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей», — отметил собеседник агентства.
Ракеты системы сбили ряд украинских боевых самолетов и БПЛА. Единственное, что потребовалось от боевого расчета — это контроль работы комплекса. Как отметил источник, в автоматическом режиме оператор не изменяет заданный искусственным интеллектом алгоритм.
При этом «Витязь» вел боевую работу сразу в двух режимах радиолокации: активном и пассивном. Подобный способ улучшает помехозащищенность комплекса и его способности по выявлению и классификации целей.
Стоит отметить, что автоматическая работа техники уже перестала быть мифом в рядах российской армии. Например, новейшие танки РФ Т-14 «Армата» являются огромным прорывом в военной индустрии. Такое мнение ранее выразил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru.
По его словам, новые танки способны получать указания из другой точки местности. Они могут автоматически разворачиваться на цель и выпускать боеприпасы по намеченным целям. Также техника обменивается необходимыми данными с другими танками. Благодаря новейшей разработке боевые расчеты видят всю информацию о ситуации на поле боя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Кнутов разобрал новые огнеметы «Бородач».
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