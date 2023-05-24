С розами и без макияжа: Лолита приехала попрощаться с Кучеренко

Певица Лолита прибыла на церемонию прощания с Петром Кучеренко в Москве
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Артистка прибыла в черном строгом костюме, бирюзовом платке и с бордовыми розами.
Российская певица Лолита прибыла на церемонию прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.
Артиста прибыла в черном строгом костюме, бирюзовом платке и с бордовыми розами.
Прощание проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Сразу после него, в 13:00, на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.
Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.
Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случится припадок эпилепсии или сердечный приступ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем.
- 24 мая
- «Скорбное бесчувствие»: почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем
- 24 мая
- В последний путь: в Москве завершилось прощание с Петром Кучеренко
- 24 мая
- Андрей Клишас прибыл попрощаться с Петром Кучеренко
- 24 мая
- В полном трауре: Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем
- 24 мая
- В Москве прощаются с мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко
- 24 мая
- «Не могла встать»: 38-летняя Калашникова пожаловалась на боли в сердце
- 23 мая
- Стресс, жалобы и препараты: какие проблемы со здоровьем были у Петра Кучеренко
- 23 мая
- За несколько часов до смерти: опубликовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая
- 23 мая
- Без лишних людей и камер: раскрыты подробности грядущих похорон мужа Дианы Гурцкая
- 23 мая
- Это не причина? Мог ли Петр Кучеренко умереть из-за эпилепсии на борту самолета
Читайте также
88%
0.23 86.55
0.05
Нашли ошибку?