Это большая трагедия: как смерть Петра Кучеренко может отразиться на его сыне

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

Психолог Шляпужникова: сын Кучеренко может сильно измениться после смерти отца

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

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Восприятие мира подростком сильно может измениться. Папа всего несколько недель не дожил до дня рождения молодого человека.

Смерть замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко повлияет на мужские черты его сына. Об этом 5-tv.ru заявила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

«Я считаю, у мальчика это разовьет ответственность за жизнь близких ему людей. Это даст ему в будущем плацдарм и он станет настоящим мужчиной. Конечно, если не сломается. Либо он не сможет взять на себя ответственность и повзрослеть, но тогда ему не на кого будет полагаться, потому что маме самой нужна помощь, и в физическом плане, и в моральном», — говорит эксперт.

Также Шляпужникова добавила, что смерть любимого отца может повлиять на восприятие мира со стороны подростка.

«Особенно, если он столкнется с плохой компанией, или человек заменяющий ему отца (необязательно новый супруг Гурцкая — Прим. ред.) будет внушать ему совершенно иные вещи. Но в 15 лет уже есть определенный фундамент того, что должен был дать отец», — заключила специалист.

Петр Кучеренко был заместителем главы Минобрнауки, любящим мужем и прекрасным отцом. 20 мая чиновник неожиданно скончался во время перелета.

Он возвращался домой из командировки на Кубу, как вдруг ему стало плохо прямо на борту самолета. Экстренная посадка и помощь врачей не помогли спасти мужчину.

Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему певица Диана Гурцкая не плакала на церемонии прощания с мужем.

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