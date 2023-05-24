Это большая трагедия: как смерть Петра Кучеренко может отразиться на его сыне

Восприятие мира подростком сильно может измениться. Папа всего несколько недель не дожил до дня рождения молодого человека.

Смерть замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко повлияет на мужские черты его сына. Об этом 5-tv.ru заявила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

«Я считаю, у мальчика это разовьет ответственность за жизнь близких ему людей. Это даст ему в будущем плацдарм и он станет настоящим мужчиной. Конечно, если не сломается. Либо он не сможет взять на себя ответственность и повзрослеть, но тогда ему не на кого будет полагаться, потому что маме самой нужна помощь, и в физическом плане, и в моральном», — говорит эксперт.

Также Шляпужникова добавила, что смерть любимого отца может повлиять на восприятие мира со стороны подростка.

«Особенно, если он столкнется с плохой компанией, или человек заменяющий ему отца (необязательно новый супруг Гурцкая — Прим. ред.) будет внушать ему совершенно иные вещи. Но в 15 лет уже есть определенный фундамент того, что должен был дать отец», — заключила специалист.

Петр Кучеренко был заместителем главы Минобрнауки, любящим мужем и прекрасным отцом. 20 мая чиновник неожиданно скончался во время перелета.

Он возвращался домой из командировки на Кубу, как вдруг ему стало плохо прямо на борту самолета. Экстренная посадка и помощь врачей не помогли спасти мужчину.

Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему певица Диана Гурцкая не плакала на церемонии прощания с мужем.