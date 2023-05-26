Громят противника: как работают экипажи танков Т-90 в зоне СВО

Машины в любой момент готовы уничтожать позиции врага.

Парк бронетехники танковых подразделений, что действуют на южном направлении спецоперации, пополнился новыми машинами. За работой танкистов наблюдает корреспондент Мери Бадунц.

Обновленные Т-90 уже проявили себя на поле боя. Маневренность, вооружение и системы управления огнем позволяют экипажам громить противника.

Командир экипажа с позывным «Лебедь» вспомнил об одном из наиболее трудных боев. Украинские неонацисты вели разведку боем, а дистанция до них не превышала 300-400 метров.

Он рассказал, что российским солдатам с помощью трех танков удалось «сжечь роту». Танкисты после боя сменили позиции, как следует окопавшись.

Такие огневые позиции здесь располагаются всюду: машины замаскированы, чтобы их не могли увидеть ВСУ. Обнаружить танки можно лишь по характерному звуку.

В капонирах — новенькие «прорывы», так называют танк Т-90. Танкисты работают при любой погоде — несмотря на начавшийся проливной дождь, Т-90 завелся и готов к работе.

Экипаж недавно получил модифицированную модель, обучение они прошли быстро. Сейчас 56-тонная машина готова в любой момент сбросить маскировку и сорваться с места, чтобы уничтожить позиции врага.

Ранее 5-tv.ru писал, что военнослужащие российской армии десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в подбитом танке.