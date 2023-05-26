Громят противника: как работают экипажи танков Т-90 в зоне СВО
ВС РФ получили новые танки на южном направлении СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Машины в любой момент готовы уничтожать позиции врага.
Парк бронетехники танковых подразделений, что действуют на южном направлении спецоперации, пополнился новыми машинами. За работой танкистов наблюдает корреспондент Мери Бадунц.
Обновленные Т-90 уже проявили себя на поле боя. Маневренность, вооружение и системы управления огнем позволяют экипажам громить противника.
Командир экипажа с позывным «Лебедь» вспомнил об одном из наиболее трудных боев. Украинские неонацисты вели разведку боем, а дистанция до них не превышала 300-400 метров.
Он рассказал, что российским солдатам с помощью трех танков удалось «сжечь роту». Танкисты после боя сменили позиции, как следует окопавшись.
Такие огневые позиции здесь располагаются всюду: машины замаскированы, чтобы их не могли увидеть ВСУ. Обнаружить танки можно лишь по характерному звуку.
В капонирах — новенькие «прорывы», так называют танк Т-90. Танкисты работают при любой погоде — несмотря на начавшийся проливной дождь, Т-90 завелся и готов к работе.
Экипаж недавно получил модифицированную модель, обучение они прошли быстро. Сейчас 56-тонная машина готова в любой момент сбросить маскировку и сорваться с места, чтобы уничтожить позиции врага.
Ранее 5-tv.ru писал, что военнослужащие российской армии десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в подбитом танке.
- 26 мая
- Олаф Шольц хочет поговорить с Путиным насчет Украины
- 26 мая
- Росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных
- 26 мая
- И речи быть не может: Шольц о заморозке конфликта на Украине
- 26 мая
- Ураганный залп: лучшее видео из зоны СВО за день
- 26 мая
- В США усомнились в возможности Киева скоро вернуть утраченные территории
- 25 мая
- Противник пытается огрызаться: как работает артиллерия армии России в зоне СВО
- 25 мая
- Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления
- 25 мая
- В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
- 25 мая
- Минобороны: потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили 270 боевиков
- 25 мая
- ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
Читайте также
44%
0.01 85.88
-0.32
Нашли ошибку?