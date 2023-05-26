На севере Косово начались столкновения между спецназом и местными жителями

Столкновения между спецназом и жителями начались на севере Косово. Силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает портал PTC.

Также у здания мэрии Звечан заметили бронетехнику и подразделения полиции специального назначения. Из-за начавшихся беспорядков занятия для детей в школах были приостановлены, звучат сирены, а жители возводят баррикады на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Президент страны Александр Вучич подписал соответствующий приказ.