На севере Косово начались столкновения между спецназом и местными жителями
Силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Фото, видео: STR / ТАСС; 5-tv.ru
Столкновения между спецназом и жителями начались на севере Косово. Силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает портал PTC.
Также у здания мэрии Звечан заметили бронетехнику и подразделения полиции специального назначения. Из-за начавшихся беспорядков занятия для детей в школах были приостановлены, звучат сирены, а жители возводят баррикады на дорогах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Президент страны Александр Вучич подписал соответствующий приказ.
- 26 мая
- Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
- 26 мая
- Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности
- 19 мар
- Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам
- 1 мар
- «Принесли бумагу и никого не спрашивали»: Вучич заявил о жестком давлении Запада
- 24 янв
- Вучич: военный конфликт между Москвой и Киевом может выйти за пределы Украины
- 8 янв
- Сотни сербов вышли на улицы Косово
- 2 янв
- МИД России обвинил Косово в эскалации конфликта под влиянием США и Евросоюза
- 29 дек
- На севере Косово начали разбирать баррикады по просьбе Вучича
- 28 дек
- Вучич в ожидании второй тяжелой ночи в карьере поблагодарил РФ за поддержку
- 28 дек
- Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад ни пытался ее уничтожить
Читайте также
44%
0.01 85.88
-0.32
Нашли ошибку?