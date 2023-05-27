Женщина погибла в результате обстрела украинскими боевиками Волновахи в ДНР
Под удар ВСУ попали также село Володарское и Донецк.
Фото, видео: 5-tv.ru
Женщина 1951 года рождения погибла в результате обстрела украинскими боевиками города Волновахи в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
В этот же день под обстрел с украинской стороны попало село Володарское. По нему ударили четырьмя ракетами, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Володарское: выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.
Больше всего снарядов уже второй день прилетает в Донецк. С начала дня по нему ударили уже 55 снарядов и ракет.
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что Украина возобновила массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народный республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двух человек в результате атаки дрона-камикадзе под Брянском. Беспилотник подорвал автомобиль «Нива» Минобороны РФ.
- 27 мая
- Сбивает цели без оператора: военные эксперты назвали преимущества С-350 перед Patriot
- 27 мая
- Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине
- 27 мая
- Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow
- 27 мая
- Посадившего Су-25 после попадания из ПЗРК летчика наградили орденом Мужества
- 27 мая
- СМИ сообщили о взятии в плен двух групп украинских боевиков в зоне СВО
- 27 мая
- ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО
- 27 мая
- Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 мая
- Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта
- 27 мая
- ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
- 26 мая
- Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты
Читайте также
43%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?