Женщина погибла в результате обстрела украинскими боевиками Волновахи в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Под удар ВСУ попали также село Володарское и Донецк.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Женщина 1951 года рождения погибла в результате обстрела украинскими боевиками города Волновахи в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В этот же день под обстрел с украинской стороны попало село Володарское. По нему ударили четырьмя ракетами, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Володарское: выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Больше всего снарядов уже второй день прилетает в Донецк. С начала дня по нему ударили уже 55 снарядов и ракет.

Двадцать четвертого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что Украина возобновила массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народный республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двух человек в результате атаки дрона-камикадзе под Брянском. Беспилотник подорвал автомобиль «Нива» Минобороны РФ.

Тема:
Спецоперация
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