Решение о передаче Киеву этих истребителей уже принято. Но вопрос о том, кто и когда оплатит «подарок», остается нерешенным.

Россия начала перемещение нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко сразу после того как в Минске министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Белоруссии ранее были переданы оперативно тактические комплексы «Искандер-М», ракеты которого могут быть с ядерной начинкой. А также были дооборудованы штурмовики Су-25, и летчики прошли дополнительное обучение.

При этом решение о применении ядерного оружия с территории Белоруссии остается за Москвой. Минск попросил у России особых вооружений в ответ на беспрецедентное давление, которое Белоруссия испытывает со стороны Запада. Беспорядки, подогреваемые польскими структурами после последних выборов, уже сошли на нет, но планы по вмешательству Варшава не оставила. Она рассчитывает теперь на вооруженные отряды белорусских националистов, которые воюют и проходят обучение на территории украины сейчас.

Вокруг Белоруссии и западных границ России также создается дополнительное политическое давление. С 12-го июня НАТО начинают крупнейшие в истории авиационные учения — «Воздушный защитник». Планируется задействовать 240 самолетов альянса, из них 100 специально пригонят из Штатов. Это помимо тех боевых пилотажных групп, которые и так рассредоточены на аэродромах альянса, в том числе в Польше и странах Прибалтики.

Есть версия, что под шумок часть бортов может быть передана Украине. По крайней мере, принципиальное решение о поставках есть, и даже началось обучение киевских летчиков на F-16.

Процесс этот, конечно, не быстрый. Но где гарантии, что за штурвалами американских истребителей не будет сидеть «натурализованные украинцы»? Или что студенты изучают технику уже давно, просто это не афишировалось. Главный вопрос: «Сколько таких самолетов и когда поступят в распоряжение ВСУ?»

В Киеве твердят, что им достаточно 48 аппаратов. Много? Изначально у Украины было около 150 самолетов. А за время спецоперации Киеву было передано западом еще не менее 70-ти бывших советских самолетов. Но в инфополе разгоняют новую легенду, после Bayraktar, Javelin, HIMARS, Abrams вбрасывают миф про новое чудо-оружие — F-16.

«Нет никакого чудо-оружия, и F-16 это не чудо-оружие. У России примерно 1000 истребителей четвертого поколения. Чтобы бороться с РФ в воздухе, нужно иметь сравнимое количество истребителей четвертого или пятого поколения», — заявлял на брифинге председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Американцы, которые и станут в конечном итоге главными спонсорами «воздушного подарка», неохотно расстаются с истребителями. Во-первых, это бессмысленно — 48 против 1000. Во-вторых, очень дорого. По признанию того же марка Милли — десять F-16 стоят один миллиард долларов, плюс еще один миллиард — на вооружение и обслуживание. Итого два миллиарда. Пять десятков — значит десять миллиардов долларов. Это очень много. Это треть той суммы, которую США потратили за весь прошлый год на закупку оружия Украине. Кто оплатит новые подарки? Понятно, что не Киев. Либо сами американцы, либо — европейцы. Вероятно, сейчас торг о том, когда поставят F-16 на Украину, идет по вопросу: «Когда и кто оплатит?»