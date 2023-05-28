ВС РФ нанесли удары по пунктам боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Сразу в нескольких населенных пунктах противник лишился военной техники и потерял живую силу.

ВС РФ нанесли удары по пунктам боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Авиация России нанесла удары на купянском направлении по украинским боевикам, уничтожив их военную технику и ликвидировав живую силу. О деталях рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад Сергей Зыбинский.

Так, российские военнослужащие нарушили работу пунктов временного базирования наемников, местам скопления живой силы, оружия и техники 92-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в районе населенного пункта Молчаново был уничтожен наблюдательный пост, несколько укрытий и 15 боевиков.

Также в районе населенного пункта Песчаное при помощи гаубицы Д-30 была уничтожена украинская САУ «Мста-Б». Кроме того, был ликвидирован минометный расчет боевиков ВСУ в районе Берестовое.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой следующий после Артемовска город могут потерять ВСУ.

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