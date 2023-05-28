Власти Украины все еще готовят армию к контрнаступлению. Вот только воевать почти некому.

Киевская власть окончательно отчаялась в стремлении восполнить ряды ВСУ (Вооруженные силы Украины). Как пишет газета The Telegraph, из-за масштабных потерь армии в зоне спецоперации на Украине стартовала крупная и хаотичная «призывная кампания».

«Киев начал масштабную и хаотичную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших», — говорится в материале.

Теперь украинцы получают повестки в агрессивной форме. Не обходят стороной и тех, кто уже был на фронте. Люди в форме регулярно стучат в двери домов и вручают повестки, а также выборочно проверяют мужчин на улицах на предмет призыва.

ВСУ получили технику и оружие в огромном количестве, поэтому теперь армию пытаются пополнить достаточным количеством новобранцев. К слову, времени на их подготовку у киевской власти нет, так как руководство армии все еще надеется перейти в контрнаступление.

Ради него власти Украины «выпросили» больше оружия от США и других стран-союзниц. Затем президент Владимир Зеленский заявил, что армии нужно еще время для подготовки к контрнаступлению.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой является защита мирных граждан Донбасса. С 2014 года они жили под обстрелами со стороны киевского режима, а в середине февраля конфликт обострился, поэтому глава Российской Федерации не проигнорировал просьбы о помощи от властей ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад требует от Киева в ответ на поставки оружия.