«Неприемлемая эскалация»: как в МИД РФ отозвались о поставках Киеву истребителей

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Рита Миронова
Рита Миронова 44 0

Лавров назвал планы по поставкам истребителей Украине неприемлемой эскалацией

«Неприемлемая эскалация»: как в МИД РФ отозвались о поставках Киеву истребителей

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Тема:
Спецоперация

Западные страны планируют выделить Украине оружие, о котором она так давно просит.

Поставки Украине истребителей от западных стран являются неприемлемой эскалацией. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы Евросоюза в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Конечно же это неприемлемая эскалация. Я думаю, что есть все-таки на Западе люди, которые это понимают, но диктует все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза», — заявил Лавров.

По его словам, на Западе уже говорят о том, чтобы «расчленить» Россию. Поэтому надежда остается на тех самых разумных людей, которые начнут отказываться от поддержки киевского режима.

Украина потребовала истребители, чтобы вернуть утраченные территории. Однако в генштабе США заявили, что стране этого сделать не удастся.

Когда страны ЕС и НАТО объявили о военной помощи Украине, в МИД РФ любые грузы с оружием для киевского режима назвали законной целью для России. Помимо военной, выделялась также и финансовая поддержка. Все это Запад устроил на фоне специальной военной операции, которую РФ проводит с целью защиты жителей Донбасса с 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад требует от Киева в ответ на поставки оружия. 

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