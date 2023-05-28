ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

Воюющие на стороне украинской армии иностранцы были разбиты в районе города Богодухов.
Фото: Reuters / FABRIZIO BENSCH
Вооруженные силы РФ ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
В военном ведомстве отметили, что российской армии удалось добиться успехов благодаря слаженной работе подразделений. За минувшие сутки российская авиация и артиллерия поразила 89 огневых позиций украинских нацистов, а также живую силу ВСУ и технику из арсенала противника в 156 районах.
«В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — добавил Конашенков.
Кроме того, защитники Донбасса поразили командно-наблюдательные пункты двух механизированных бригад киевского режима в ДНР, подчеркнули в министерстве.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ в ДНР.
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