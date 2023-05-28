Точно в цель: российские войска уничтожили позиции ВСУ на Авдеевском направлении

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 600 0

Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинские боевики попытались покинуть свои укрепления, но было слишком поздно.

Российские военнослужащие разнесли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Защитники Донбасса обнаружили врага и застали его врасплох, начав с атаки беспилотника. Кадрами с коптера с 5-tv.ru поделился военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Первый боевой заряд, сброшенный с дрона, попал точно в цель — в укрытие украинских боевиков. Некоторые попытались покинуть свои укрепления, но начавшийся следом огонь из миномета и ствольной артиллерии не дал им этого сделать.

Несколько дней назад защитники Донбасса уже ликвидировали украинских террористов на этом направлении. Точным ударом артиллерии российские бойцы уничтожили здание, в котором жили националисты, и гараж с их техникой.

Еще неделей ранее российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой. Украинские боевики, пытавшиеся покинуть место, также были ликвидированы точными ударами армии России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято после того, как главы ДНР И ЛНР обратились к российскому лидеру с просьбой о помощи. Конфликт Донбасса с киевским режимом, продолжающийся с 2014 года, обострился.

США, страны НАТО и Евросоюза назвали миротворческую миссию «вторжением» на Украину и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ЗРК Patriot обречены на атаки российских ракет.

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