Минобороны: на купянском направлении уничтожены склады «иностранного легиона»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

В военном ведомстве рассказали об успехах российской армии в зоне СВО.

Минобороны: на купянском направлении уничтожены склады «иностранного легиона»

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении защитники Донбасса уничтожили склады территориальной обороны ВСУ, а также «иностранного легиона», в который входят члены националистических группировок из Грузии и других стран.

Конашенков во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне проведения СВО уточнил, что в результате атаки российской стороны противник потерял вооружение, которое хранилось на складах в районах населенных пунктов Зализанный Мост, а также Жовтневое.

Вооруженным силам РФ удалось добиться успехов благодаря слаженной работе российской авиации и артиллерии. Потери противника на купянском направлении за минувшие сутки составили более 30 боевиков ВСУ. Кроме того, российским подразделения удалось пресечь деятельность двух украинских ДРГ в Харьковской области.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

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