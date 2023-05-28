Минобороны: на купянском направлении уничтожены склады «иностранного легиона»

В военном ведомстве рассказали об успехах российской армии в зоне СВО.
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении защитники Донбасса уничтожили склады территориальной обороны ВСУ, а также «иностранного легиона», в который входят члены националистических группировок из Грузии и других стран.
Конашенков во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне проведения СВО уточнил, что в результате атаки российской стороны противник потерял вооружение, которое хранилось на складах в районах населенных пунктов Зализанный Мост, а также Жовтневое.
Вооруженным силам РФ удалось добиться успехов благодаря слаженной работе российской авиации и артиллерии. Потери противника на купянском направлении за минувшие сутки составили более 30 боевиков ВСУ. Кроме того, российским подразделения удалось пресечь деятельность двух украинских ДРГ в Харьковской области.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.
- 28 мая
- ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
- 28 мая
- Актер Павел Устинов совершил подвиг в зоне спецоперации: «Достали всех»
- 28 мая
- «По всем фронтам»: Песков отреагировал на оказываемое на Россию давление
- 28 мая
- Киев в отчаянии: повестки в ряды ВСУ выдают всем подряд
- 28 мая
- Посол Филиппин оценил возможность введения санкций против России
- 28 мая
- В Киеве заявили, что город подвергся самой массированной атаке дронами
- 28 мая
- Уверенными маневрами: как российские бойцы вытесняют ВСУ на угледарском направлении
- 28 мая
- У Киева другая цель: экс-офицер США объяснил, почему ВСУ не идут в контрнаступление
- 28 мая
- «Вы — наследники победителей»: Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
- 28 мая
- ВС РФ нанесли удары по пунктам боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении
Читайте также
71%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?