Работает артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день

Армия России продолжает планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие кадры с передовой в одном видео.
На ролике показана работа российских артиллеристов, которые круглосуточно прикрывают наши подразделения и держат под постоянным прессингом украинских боевиков, поскольку могут вести огонь на дальность до нескольких десятков километров.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью РФ. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
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