В Миноборнауки назвали безобразной ситуацию с заявлениями доцента СПбГУ о спецоперации
Историк Михаил Белоусов высказался в поддержку украинских националистов на фоне траура по студенту его вуза, погибшего в ходе СВО. Слова ученого прокомментировал замминистра Константин Могилевский.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Ситуация с антироссийскими заявлениями доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова — безобразная и нетерпимая. Об этом 5-tv.ru сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
Заявления Белоусова с критикой спецоперации и открытой поддержкой националистов ВСУ ранее появились в соцсетях. Причем сказаны они были на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову. Последний отправился в зону конфликта добровольцем, взяв для этого академический отпуск.
«Ситуация безобразная и нетерпимая со всех точек зрения. Героически погиб студент Санкт-Петербургского университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства — мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями», — прокомментировал ситуацию Константин Могилевский.
Замминистра назвал исторический факультет СПбГУ «одним из лучших в нашей стране». По словам чиновника, там работает множество профессионалов и патриотов. Устроившая провокацию малочисленная группа не имеет к ним отношения. Так, Могилевский ничего не слышал о научных достижениях Белоусова.
«Знаю, что отдельные студенты, которые группируются вокруг него, тоже не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности», — сказал замминистра.
В заключение он выразил уверенность в том, что руководство СПбГУ примет необходимые меры в сложившихся обстоятельствах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобрнауки раскрыли главные изменения в системе высшего образования России.
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