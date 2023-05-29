«Это же внезапно»: Подольская выразила соболезнования семье Дианы Гурцкая

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 104 0

Наталья Подольская выразила соболезнования семье Дианы Гурцкая

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Незрячая певица стала вдовой в 44 года.

Наталья Подольская выразила соболезнования семье Дианы Гурцкая в связи с кончиной ее супруга Петра Кучеренко на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«Мы были знакомы и с Петей, и с Дианой, и с Робертом (брат Дианы Гурцкая — Прим.ред.). Это очень теплая, очень дружная семья. Это большое горе. Это просто не описать словами. Это же внезапно. Вот так хрупка наша жизнь. Раз и все. Кошмар», — отметила Подольская в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Чиновник Петр Кучеренко и певица Диана Гурцкая поженились в 2005 году, а спустя два года у них появился сын Константин. 20 мая 2023 года замминистру науки и высшего образования стало плохо в самолете, когда он возвращался из командировки на Кубу. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, однако спасти мужчину не удалось. Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Дианы Гурцкая не может смириться со смертью Кучеренко.

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