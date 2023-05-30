Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 66 0

Губернатор Подмосковья призвал жителей сохранять спокойствие.

Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА

Фото: © РИА Новости / Андрей Воробьёв

Читайте нас в: Дзен Новости

На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор указал, что задействованы все экстренные службы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нескольких атаках БПЛА, произошедших утром в Москве. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. На местах дежурят все экстренные службы. По последним данным, пострадавших нет.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

7:48
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА
7:36
Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве
7:35
«Это все не по мне»: почему 59-летняя Наталия Гулькина разочаровалась в любви
7:23
Очевидцы рассказали о взрыве в Новой Москве: «Был такой хлопок мощный»
7:17
Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами
7:03
В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023