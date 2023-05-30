Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор указал, что задействованы все экстренные службы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нескольких атаках БПЛА, произошедших утром в Москве. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. На местах дежурят все экстренные службы. По последним данным, пострадавших нет.