Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 1 197 0

По последним данным, пострадавших нет.

Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько атак БПЛА произошло в Москве утром во вторник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько зданий получили несерьезные повреждения.

«Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — написал он в своем Telegram-канале.

На местах происшествий находятся экстренные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются. По последним данным, пострадавших нет.

Утром в Новой Москве произошел взрыв, в результате которого в многоэтажном жилом доме на 25-м этаже выбило стекла. Пожара за ним не последовало. На месте также дежурят экстренные службы.

Ранее очевидцы рассказали 5-tv.ru о взрыве в Новой Москве. По их словам, Территория дома, где выбило окна, оцеплена.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

7:48
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА
7:36
Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве
7:35
«Это все не по мне»: почему 59-летняя Наталия Гулькина разочаровалась в любви
7:23
Очевидцы рассказали о взрыве в Новой Москве: «Был такой хлопок мощный»
7:17
Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами
7:03
В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023