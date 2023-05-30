Вучич пообещал работать над сохранением мира и стабильности в регионе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Вучич заявил послу РФ, что Сербия будет стараться сохранить мир и стабильность в регионе

Вучич пообещал работать над сохранением мира и стабильности в регионе

Фото: Reuters / MARKO DJURICA

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Сербский лидер оповестил российского посла об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в Косово и Метохии.

Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе и требует гарантий безопасности для сербов. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко.

По словам сербского лидера, он оповестил российского дипломата об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в Косово и Метохии (КиМ).

«Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в, что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине», — заявил Вучич.

Накануне сербский лидер обратился к гражданам страны, заявив, что цель Приштины — привести Белград и НАТО к столкновению. Представители международных сил безопасности НАТО, которые должны отвечать за обеспечение стабильности в Косово, атаковали в республике местных сербов.

Столкновения между полицейским спецназом и сербами произошли утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в нескольких населенных пунктах. В свою очередь армия Сербии была приведена в состояние максимальной боевой готовности.

Власти Приштины пытались поставить на руководящие посты на севере республики албанцев после состоявшихся в апреле выборов в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы.

Ранее политолог Юрий Светов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил, что конфликт между Косово и Сербией может перерасти в настоящую войну и стать «большим взрывом», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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