Шойгу: украинская армия потеряла более 16 тысяч боевиков за месяц

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 65 0

Противник в мае 2023 года лишился не только живой силы, но и техники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rick Mave; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за минувший месяц киевский режим потерял более 16 тысяч боевиков в результате столкновений в зоне СВО. О потерях украинской стороны он рассказал во время своего выступления на селекторном совещании.

«Потери украинских войск за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих», — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны рассказал, что ущерб был нанесен не только живой силе, но и технике противника. За май 2023 года украинские нацисты лишись 16 самолетов. Также авиация ВСУ потерял пять вертолетов на поле боя.

В военном ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ сбили 466 беспилотных летательных аппаратов противника, а также уничтожили более 400 танков и других боевых машин.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине.

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