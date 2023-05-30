Путин назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по объекту ГУР Украины

Как отвечает Киев на действия военных РФ?
Фото, видео: Смольников Виталий / ТАСС; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин назвал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву ответом на удар по объекту ГУР Украины. Об этом он сообщил в кулуарах встречи с представителями креативной сферы в центре «Зотов» на Ходынке в Москве.
По его словам, армия РФ наносит удары по военным объектам и штабам Украины.
«В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России. И ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заявил Путин.
До этого глава государства сказал, что Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе.
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