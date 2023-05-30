Путин: Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе

Что произошло задолго до начала специальной военной операции?
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями креативной сферы в центре «Зотов» на Ходынке в Москве.
«В 2014 году, как известно, совершен госпереворот. Началось уничтожение всех, кто так или иначе, хотели бы выстроить нормальные отношения с Россией. И кроме этого, начали войну в Донбассе», — говорит Путин.
Глава государства добавил, что российские вооруженные силы вынуждены были на это ответить.
«Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе… началом специальной военной операции. Наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры», — сказал Путин.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ бьет только по военным объектам, в отличие от Украины.
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