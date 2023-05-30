Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Зеленский сообщил о встрече с представителями британской оборонной компании

Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины договорился с британской оборонной компанией о создании производства в своей стране. Что именно он хочет производить?

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями британской оборонной компании обсудил возможность производства в своей стране. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса на Украине, а затем — и мощностей по ремонту и производству продукции компании», — написано в публикации.

Компания, с представителями которой Зеленский планирует развивать общее дело на Украине, занимается разработками в области вооружений, а также информационной безопасности и аэрокосмической сферы.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова стать крупным региональным хабом, который мог бы ремонтировать и производить различные виды продукции компании, то есть оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев.

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