Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия
Зеленский сообщил о встрече с представителями британской оборонной компании
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Президент Украины договорился с британской оборонной компанией о создании производства в своей стране. Что именно он хочет производить?
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями британской оборонной компании обсудил возможность производства в своей стране. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса на Украине, а затем — и мощностей по ремонту и производству продукции компании», — написано в публикации.
Компания, с представителями которой Зеленский планирует развивать общее дело на Украине, занимается разработками в области вооружений, а также информационной безопасности и аэрокосмической сферы.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова стать крупным региональным хабом, который мог бы ремонтировать и производить различные виды продукции компании, то есть оружия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев.
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